Entrez sans frapper : Spéciale Louis de Funès sur Auvio

La Traversée de Paris, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantômas, Le Corniaud, Le Grand Restaurant, La Grande Vadrouille, La Folie des grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Aile ou la Cuisse, La Soupe aux choux... Focus sur l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français, avec notre spécialiste ciné Dick Tomasovic.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Nicolas Herman et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « Des attractions désastre » d'Étienne Daho.



Spéciale Louis de Funès, à l'occasion de la grande exposition à voir jusqu'au 31 mai 2021 à La Cinémathèque française à Paris.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



L'Objet Pop de Nicolas Herman : le polo Fred Perry.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- Hope

- Capone (sortie VOD)

- Les Trolls 2 : Tournée mondiale

