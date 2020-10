Entrez sans frapper : Dick Annegarn sur Auvio

Il revient avec "Söl", un nouvel album enregistré seul dans sa tanière rurale en Haute Garonne, confiné avec poules, canards et lapins, et qui renoue avec la veine blues-folk loufoque qu'on lui connaît... Il est notre invité ce mercredi !



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Joëlle Scoriels et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Fernande" de Georges Brassens.



Dick Annegarn pour son nouvel album "Söl".



"La La Langue" de Joëlle Scoriels.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Corpus christi (La Communion)

- L'Enfant rêvé

- The War with Grandpa (Mon grand-père et moi)

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper