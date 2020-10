Entrez sans frapper : Fatima Daas et Suzane sur Auvio

Fatima Daas pour "La Petite Dernière", le premier roman évènement de cette rentrée. Et Suzane, « Révélation Scène" aux Victoires de la Musique 2020, pour la réédition de son premier album "Toï Toï".



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Laurence Bibot et Laurent Mathieu.



Et dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : "Le Crépuscule et l'Aube" de Ken Follett (Robert Laffont).



En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le règne du chaos. Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son pays d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination.



La romancière française Fatima Daas pour son premier roman "La Petite Dernière" (Les Éditions Noir sur Blanc/Collection Notabilia).



Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. Française d'origine algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie. C'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom.



L'auteure-compositrice-interprète française Suzane (Révélation Scène" aux Victoires de la Musique 2020) pour son premier album "Toï Toï", qui est réédité le 6 novembre avec 5 titres inédits. Elle est en concert ce soir dans le cadre des Nuits Botanique à Bruxelles.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : la collection d'œuvres d'art de Mark Zuckerberg et de Facebook.

