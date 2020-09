Entrez sans frapper : Dany Laferrière sur Auvio

On fête les 35 ans de la publication de son premier roman « Comment faire l'amour avec un Nègre sans se fatiguer », satire féroce, insolente et drôle des stéréotypes et des clichés racistes. Il est notre invité pour en parler !



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Nicolas Herman et Guillermo Guiz.



Et dès midi :



L'Objet Pop de Nicolas Herman : le Golden Gate Bridge, qui surplombe la ville de San Francisco.



L'écrivain canado-haïtien, membre de l'Académie française, Dany Laferrière pour les 35 ans de la publication de son premier roman "Comment faire l'amour avec un Nègre sans se fatiguer". Pour l'occasion, les éditions Zulma le réédite.



Dans la moiteur de l'été, deux jeunes hommes paressent dans une chambre poisseuse de Montréal. Ils boivent, mangent, rient, lisent et baisent quand ça se présente. Et ça se présente, car la drague est joyeusement efficace.



Torse nu sur son divan, l'un écoute Charlie Parker et Archie Shepp en philosophant, quand il ne dort pas trois jours d'affilée. L'autre rêve de devenir écrivain, il lit Baldwin, Hemingway, Henry Miller ou Bukowski, et s'extasie devant l'appétit sexuel des jeunes filles sérieuses. Ils dissertent sur la beauté et l'origine du désir, sur la Blanche et le Nègre. Et ça fait des étincelles dans un grand éclat de rire jazz. Machine à écrire, ruban neuf, papier immaculé : la vieille Remington 22 qui a appartenu à Chester Himes est riche de promesses... L'écrivain est en route !



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Berkeley 1964 et le "Free Speech Movement". Le « Mouvement pour la liberté d'expression » est est un mouvement de contestation étudiant qui se manifesta pendant l'année scolaire 1964-1965 sur le campus de l'université de Berkeley. Le Free Speech Movement réclamait la reconnaissance de la liberté d'expression et de la liberté académique des étudiants.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper