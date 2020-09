Entrez sans frapper : Lewis Trondheim sur Auvio

Un peu d'amour avec le Tome 4 des nouvelles aventures de Lapinot... qui fait la rencontre d'un SDF fan de littérature qui risque bien de changer un peu son quotidien...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « L'Accident de chasse » de David L. Carlson et Landis Blair (Sonatine)

- « Bonjour La science » de Placide Babilon (Pataquès/Delcourt)

- « Family Life » de Jacques Louis (Dupuis)



Le dessinateur, scénariste et éditeur français de BD Lewis Trondheim pour "Les nouvelles aventures de Lapinot - Tome 4 : Un peu d'amour" (L'Association).



Lapinot, les mains derrière le dos, observe dans un cadre un strip de quatre cases : une créature se balade en harmonie avec son petit chien avant d'être terrorisée par un monstre qui finit par la prendre en affection.

Un peu d'amour est un recueil de 125 strips dont le premier, placé en couverture de l'album, n'échappera pas à l'œil du lecteur attentif. Faut-il voir dans ce strip initial une allusion à Lapinot, qui subit successivement la haine puis l'amour de Camille, bibliothécaire passionnée ? Car si l'album est constitué de digressions savoureuses, il n'en suit pas moins un fil rouge : l'amitié entre Lapinot et Marc Bolart, un sans-abri fou de littérature dont les textes seront publiés par la maison d'édition Carottes, montée par Lapinot et Camille...

Un peu d'amour, c'est aussi beaucoup d'amitié : on retrouve ainsi la répartie cynique de Richard, fidèle compagnon toujours en verve lorsqu'il s'agit de jeter un regard critique sur ses contemporains. Et l'amitié ça compte, car Richard serait prêt à suivre Lapinot jusqu'au bout du monde... ou du moins jusqu'à Ljubljana.



La chronique de Gorian Delpâture : "L'Autre Moitié de soi" de Brit Bennett (Autrement).



Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à Mallard, leur ville natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps: Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ?

