Entrez sans frapper : Vincent Lindon sur Auvio

Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Bernard Dobbeleer et Laurence Bibot.



Et dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : l'auteur de romans policiers Jean-Patrick Manchette pour la réédition de "L'Affaire N'Gustro" (Gallimard/Série Noire). Il nous a quittés il y a 25 ans le 3 juin dernier.



Qui est Henri Butron, petit malfrat et grand salaud, sympathisant d'extrême droite par défaut, en mal d'argent et de gloire? Comment cet homme, aujourd'hui traîné dans la boue et conspué par ceux qui ont eu le malheur de croiser sa route, s'est retrouvé en affaire avec le dissident N'Gustro, leader tiers-mondiste enlevé puis exécuté à Paris? À se frotter de trop près aux complots des autres, on se met en danger. Butron l'aura payé de sa vie. Il a cependant le bon goût de laisser derrière lui un enregistrement racontant son parcours, ses méfaits et de quelle manière il se retrouva lié à « l'affaire N'Gustro ».



L'acteur, réalisateur et scénariste français Vincent Lindon pour le film "Mon cousin" de Jan Kounen, qui sortira le 30/09.



Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un voyage d'affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : le virus informatique « I Love You », qui s'est propagé de façon fulgurante aux quatre coins du monde le 4 mai 2000, touchant les systèmes informatiques du Pentagone, de la CIA, et de grandes entreprises comme L'Oréal, Siemens et Nestlé. Il est l'un des virus les plus virulents de l'histoire...

