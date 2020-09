Entrez sans frapper : Laurent Mauvignier sur Auvio

Il publie « Histoires de la nuit », un huis clos angoissant dans un hameau isolé où surgissent trois hommes armés qui vont faire exploser l'équilibre déjà précaire de ce microenvironnement rural...



- « Mon père, cet enfer » de Travis Dandro (Gallimard BD)

- « Radium Girls » de Cy. (Glénat)

- « La fuite du cerveau » de Pierre-Henry Gomont (Dargaud)



L'écrivain français Laurent Mauvignier pour son roman "Histoires de la nuit" (Éditions de Minuit).



Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années.

On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Betty" de Tiffany McDaniel (Gallmeister), qui vient de recevoir le Prix du Roman Fnac 2020.



La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, neìe dans une baignoire, sixieÌme de huit enfants. Sa famille vit en marge de la socieìteì car, si sa meÌre est blanche, son peÌre est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, apreÌs des anneìes d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses freÌres et sœurs, Betty grandit berceìe par la magie immeìmoriale des histoires de son peÌre. Mais les plus noirs secrets de la famille se deìvoilent peu aÌ peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'eìcriture : elle confie sa douleur aÌ des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des anneìes. Pour qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin reìveìler.

