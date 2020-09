Entrez sans frapper : Julien Doré sur Auvio

Il sort « aimée », un nouvel album plus engagé dans lequel il met de côté ses souffrances amoureuses pour nous livrer ses préoccupations sur l'état du monde et la crise climatique...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Myriam Leroy et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Ladies and Gentlemen.



L'auteur-compositeur-interprète, musicien et acteur français Julien Doré pour la sortie de "aimée", son nouvel album qui porte le prénom de sa grand-mère maternelle âgée de 99 ans... Il sera en concert le 16 octobre 2021 à Forest National à Bruxelles et le 21 janvier 2022 à la Rockhal au Luxembourg.

Il est notre invité ce vendredi !



La chronique de Myriam Leroy.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper