Entrez sans frapper : Éric Reinhardt sur Auvio

Dans son nouveau roman "Comédies françaises", il part sur les traces de Louis Pouzin, l'inventeur du datagramme, l'un des pères d'Internet et nous montre comment internet a failli être une invention française...



- "Les nouvelles aventures de Lapinot - Tome 4 : Un peu d'amour" de Lewis Trondheim (L'Association)

- "Les petits Boloss" de Florent Ruppert et Jérôme Mulot (L'Association)

- "La dernière rose de l'été" de Lucas Harari (Sarbacane)

- "Spirou chez les Soviets" Neidhardt et Tarrin (Dupuis)



Le romancier français Éric Reinhardt pour son roman "Comédies françaises" (Gallimard).



Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de vingt-sept ans, mène sa vie comme ses missions : en permanence à la recherche de rencontres et d'instants qu'il voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans une enquête sur la naissance d'Internet, intrigué qu'un ingénieur français, inventeur du système de transmission de données qui est à la base de la révolution numérique, ait été brusquement interrompu dans ses recherches par les pouvoirs publics en 1974. Les investigations de Dimitri l'orientent rapidement vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique portrait qu'il en fait met au jour une « certaine France » et le pouvoir des lobbies.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Quichotte" Salman Rushdie (Actes Sud).



Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le ¿réel irréel¿ de la télévision, tombe éperdument amoureux d'une reine du petit écran et s'embarque, à travers les routes d'Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver qu'il est digne de sa main. À ses côtés sur le siège passager, Sancho, son fils imaginaire. Ce roman d'une ampleur phénoménale raconte l'histoire d'une époque déréglée - ¿l'Ère du Tout Peut Arriver¿ - et brasse dans son sillage des thèmes aussi divers que les relations père-fils, les querelles frère-sœur autour d'actes impardonnables, le racisme, la crise des opiacés, les cyber-espions, la science-fiction, l'histoire de l'Auteur qui a créé Quichotte, et la fin du monde. Exubérant, drolatique et terriblement intelligent, Quichotte est une bombe littéraire sur fond d'apocalypse.

