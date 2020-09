Entrez sans frapper : La BD Philocomix sur Auvio

Comment être heureux ensemble ? Dans une société de plus en plus individualiste, comment atteindre l'harmonie avec nos semblables alors que nous autres «animaux politiques», nous sommes condamnés à évoluer en son sein ? Réponses avec le scénariste Jean-Philippe Thivet et la dessinatrice Anne-Lise Combeaud.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Bernard Dobbeleer et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : artistes gênées, interviews gênantes.



Jean-Philippe Thivet (1 des 2 scénaristes) et Anne-Lise Combeaud (dessinatrice) pour la BD "Philocomix - Tome 2 : 10 nouvelles approches du bonheur, pour être heureux ensemble" (Rue de Sèvres).



À travers les siècles, l'homme n'a cessé de poser des cadres plus ou moins idéaux pour garantir l'épanouissement de chacun au sein du collectif. Comme tout cadre, celui-ci est régulièrement questionné.



Plongeons-nous avec humour dans les pensées philosophiques nous guidant vers un meilleur « vivre ensemble » Pas moins de dix philosophes de l'Antiquité au 20ème siècle (Aristote, Hobbes, Spinoza, Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Mill, Thoreau, Sartre et Arendt...) se succèdent pour nous présenter leur programme bonheur avec effets immédiats sur le quotidien. Et si le bonheur, c'était les autres ?



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Muse annonce une collaboration avec Cryptokitties (chatons virtuels).

