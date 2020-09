Entrez sans frapper : Lucas Belvaux sur Auvio

Il est notre invité pour son nouveau long-métrage « Des hommes », un drame historique adapté du roman de Laurent Mauvignier qui revient sur la tragique guerre d'Algérie...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Corentin Candi et Nicolas Herman.



Et dès midi :



La chanson de Pompon : "(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)"des Beastie Boys.



Le réalisateur belge Lucas Belvaux pour son film "Des hommes" (adapté du roman de Laurent Mauvignier), qui fait l'ouverture de la 3ème édition du BRIFF - Le Brussels International Film Festival, qui a lieu du 3 au 13/09. Le film sortira en salles le 11 novembre.



Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements " en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Yoga" d'Emmanuel Carrère (P.O.L).



C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme. L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.

