Entrez sans frapper : Camille Laurens sur Auvio

Dans son nouveau roman "Fille", elle explore ce qu'est « être fille » et ce qu'est « avoir une fille » : comment faire ? Que transmettre ?



L'écrivaine française, membre de l'Académie Goncourt, Camille Laurens pour son roman "Fille" (Gallimard).



Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. - Non, j'ai deux filles », répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?



