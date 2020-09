Entrez sans frapper : Gustave Kervern et Benoît Delépine sur Auvio

Dans leur nouveau film « Effacer l'historique », Blanche Gardin, Corinne Masiero et Denis Podalydès, trois anciens « gilets jaunes », partent en guerre contre les géants du numérique. Une comédie grinçante sur l'usage que l'on fait d'internet et des réseaux sociaux...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggenhout.



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Americana » de Luke Healy (Casterman)

- « Mon Aventure torride » et « Le Bord du gouffre » de Noah Van Sciver (L'Employé du moi)

- « Parker (intégrale complète) » de Darwyn Cooke, adapté des romans de Donald E. Westlake (Dargaud)

- Le DVD « Watchmen », série TV adaptée du roman graphique de Dave Gibbons et Alan Moore (Warner Home Vidéo)



Gustave Kervern et Benoît Delépine pour leur film "Effacer l'historique", Ours d'Argent à Berlin.



Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Nickel boys" de Colson Whitehead (Albin Michel), Prix Pulitzer 2020.



Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes.

