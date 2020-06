Entrez sans frapper : Benjamin Biolay sur Auvio

Il sort son nouvel album "Grand Prix", dans lequel il évoque sa passion pour la course automobile et rend hommage à Jules Bianchi, jeune pilote français de Formule 1 décédé en 2015...



Dès 11h30, retrouvez la dernière « Bagarre dans la Discothèque » de la saison avec Gorian Delpâture et Éric Russon.



Et dès midi :



"L'inconnu connu" d'Éric Russon : le Docteur qui pique.



Benjamin Biolay pour son nouvel album "Grand Prix", qui sort ce vendredi.

Il sera en concert le 8 décembre à La Madeleine à Bruxelles et le 9 décembre au Cirque Royal à Bruxelles.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Éric Russon et Gorian Delpâture.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Noam Chomsky : La lutte ou la chute !" Entretiens avec le journaliste allemand Emre Feroz (Lux Éditeur).



En 2018, le journaliste allemand Emran Feroz a mené une série d'entretiens avec Noam Chomsky à l'université d'Arizona, près de la frontière avec le Mexique. Ce grand analyste de notre époque y discute notamment de ce qu'on a appelle à tort la «crise des migrants» et de l'impérialisme, du réchauffement planétaire et de la menace nucléaire, de la présidence de Donald Trump, de la responsabilité des intellectuels, des religions et de l'éducation. Le sentiment d'urgence face à la situation qui se détériore aiguise le regard critique de Chomsky sans pour autant lui faire perdre son «optimisme de la volonté». À lire pour faire le point sur l'état du monde.

