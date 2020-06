Entrez sans frapper : Christine Orban et Alberto Manguel sur Auvio

Littérature avec Christine Orban qui raconte une histoire d'amour à la frontière de la morale dans son nouveau roman "Est-ce que tu danses la nuit...". Et Alberto Manguel qui nous invite à un voyage parmi les monstres fabuleux de la littérature mondiale (le Petit Chaperon rouge, Dracula, Alice, Faust, Don Juan, Robinson Crusoé, Superman, Sindbad le marin ou encore Frankenstein)...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « L'audacieux Monsieur Swift » de John Boyne (JC Lattès).



Dans un hôtel berlinois, Maurice Swift rencontre par hasard le célèbre romancier Erich Ackerman qui lui confie son lourd passé, et lui permet de devenir l'auteur qu'il a toujours rêvé d'être.

Quelques années plus tard, Maurice Swift s'est enfin fait un nom ; il a désormais besoin de nouvelles sources d'inspiration. Peu importe où il trouve ses histoires, à qui elles appartiennent, tant qu'elles contribuent à son ascension vers les sommets.

Des histoires qui le rendront célèbre, mais qui le conduiront aussi à mentir, emprunter, voler. Ou pire encore, qui sait ?



L'autrice, dramaturge et critique littéraire française Christine Orban pour son nouveau roman "Est-ce que tu danses la nuit..." (Albin Michel).



« Je voulais raconter l'histoire d'une attirance irrésistible. Raconter l'échec de la morale confrontée au désir. Raconter un amour déplacé. »



L'écrivain, traducteur et critique littéraire argentino-canadien Alberto Manguel pour son essai "Monstres fabuleux et autres amis littéraires" (Actes Sud).



Du Petit Chaperon rouge à Dracula, en passant par Alice, Faust, Don Juan, Robinson Crusoé, Superman, Sindbad le marin, ou encore Frankenstein, l'un des plus éminents bibliophiles nous invite à retrouver les personnages légendaires de la littérature mondiale. En véritables compagnons, ils émergent des pages pour nous gui der sur le chemin de la vie et nous livrer leurs enseignements sur l'amour, l'amitié, le deuil, l'existence.

Composé de trente-huit courts portraits illustrés par l'auteur, ce livre talisman nous emmène à la découverte de l'essence de personnages inoubliables, des grandes questions qu'ils incarnent, et fait entrer leurs parcours en résonance avec les enjeux du monde actuel.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout.



Avant dernier épisode des "Love Songs", cette série de Jean-Marc Panis qui nous embarque sur les eaux tumultueuses de l'amour et des chansons qui l'ont trituré...

Aujourd'hui, c'est l'écrivaine Brigitte Giraud qui parle d'un morceau qui ramasse, en moins de cinq minutes, la vie d'un couple, à savoir "Brandt Rhapsodie" de Jeanne Cherhal et Benjamin Biolay...

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper