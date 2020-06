Entrez sans frapper : Camille Thomas et Aksak Maboul sur Auvio

Émission 100% musique avec Camille Thomas et son deuxième album "Voice of Hope". Mais aussi le groupe belge Aksak Maboul pour la sortie du double album "Figures".



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Corentin Candi et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot.



Mark Hollander et Véronique Vincent d'Aksak Maboul pour la sortie du double album "Figures" sur Crammed Discs.



La violoncelliste franco-belge Camille Thomas pour son deuxième album "Voice of Hope" chez Deutsche Grammophon.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Laurence Bibot et Corentin Candi.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper