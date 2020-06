Entrez sans frapper : Frédéric Beigbeder sur Auvio

Il est notre invité pour son livre "L'homme qui pleure de rire", une satire, hilarante et désespérée, des dérives de notre société de divertissement...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Myriam Leroy et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



"Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.



L'écrivain, critique littéraire, animateur de télévision et réalisateur français Frédéric Beigbeder pour son roman "L'homme qui pleure de rire" (Grasset).



Octave Parango a été concepteur-rédacteur dans les années 1990, model scout dans les années 2.000 . Le voici qui découvre dans les années 2010 un nouveau métier...

Après 99 Francs sur la tyrannie de la publicité et Au secours pardon sur le marchandisation de la beauté féminine, ce nouveau roman satirique, hilarant et désespéré clôt la trilogie d'Octave Parango sur les aliénations contemporaines.

La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Bernard Dobbeleer et Myriam Leroy.

