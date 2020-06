Entrez sans frapper : Sébastien Tellier sur Auvio

Il sort "Domesticated", un nouvel album qui célèbre sa nouvelle vie de père, à la maison, assumant les tâches domestiques et loin des nuits festives qu'il a connues. Un album qui résonne avec la période de confinement que nous venons de vivre...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"L'inconnu connu" d'Éric Russon : l'homme qui parlait à l'envers.



L'artiste de musique électronique, chanteur et acteur français Sébastien Tellier pour son nouvel album "Domesticated". Il sera le 29 septembre en concert dans le cadre des Nuits Botanique.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



"La chanson de Pompon" : Quelle chanson mérite vraiment le titre de "premier rock'n'roll" ? Un débat sans fin aux USA depuis 50 ans...

Jacques De Pierpont choisit : "Rock Awhile" de Goree Carter.

