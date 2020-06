Entrez sans frapper : Paul Beatty sur Auvio

On l'avait reçu en 2018 pour son livre "Tuff", l'itinéraire drolatique d'un jeune Noir de East Harlem, fils d'un ex-Black Panther, armoire à glace de 110 kilos qui se retrouve candidat aux élections de son district...



La « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Gorian Delpâture et Myriam Leroy.



Et dès midi :



La chronique de Gorian Delpâture : "Retour de service", le nouveau roman de John Le Carré contre le Brexit, paru le 28 mai au Seuil.



À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où végète une clique d'espions décatis. À l'exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui surveille de près les agissements suspects d'un oligarque ukrainien.



Nat n'est pas seulement un agent secret. C'est aussi un joueur de badminton passionné. Tous les lundis soir dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant et impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus inattendu de tous, qui mû par la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal.



Nouvelle diffusion de la rencontre avec l'écrivain afro-américain Paul Beatty pour son livre "Tuff" (Cambourakis). Il a reçu le Man Booker Prize 2016 pour "The Sellout".



Fils d'un ex-Black Panther, Winston Foshay, alias Tuff, a 22 ans et pèse plus de 140 kilos.

Cantonné depuis toujours, par son physique, à des missions d'homme de main, il décide de changer de vie après qu'il a miraculeusement réchappé d'une fusillade. Dans son quartier d'East Harlem, il retrouve son tout jeune fils et sa femme Yolanda - épousée par téléphone alors qu'il était en prison -, et multiplie les conciliabules avec des amis qui évoluent tous dans des eaux plus ou moins troubles.

Convaincu qu'il ne parviendra pas à s'amender seul, il trouve un mentor en regardant la télévision : le rabbin Spencer Throckmorton, un Afro-Américain converti au judaïsme qui lui conseille de se présenter aux élections du district. Commence alors une campagne foutraque et décalée, rythmée par un phrasé digne des meilleurs morceaux de hip-hop.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Myriam Leroy et Gorian Delpâture.



"Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper