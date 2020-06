Entrez sans frapper : Spéciale cinéma des frères Coen sur Auvio

Fargo, The Big Lebowski, O'Brother, Ladykillers, Burn After Reading, No country for old men, Ave, César !... focus sur le cinéma de Joel et Ethan Coen avec notre invitée Julie Assouly.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Stéphane De Groodt et Adeline Dieudonné.



Et dès midi :



« La mort qui tue » d'Adeline Dieudonné : Pierre Desproges.



Nouvelle diffusion de notre spéciale sur le cinéma des frères Coen, à l'occasion de la sortie du livre "Les frères Coen. 30 ans de films cultes" de Ian Nathan, paru en 2017 chez Gallimard.

On en parle avec Julie Assouly, Maître de conférences en Civilisation américaine à l'Université d'Artois. Sa thèse soutenue en 2010 portait sur le cinéma des frères Coen et a fait l'objet d'une publication aux éditions du CNRS en 2012 intitulée "L'Amérique des frères Coen" (CNRS Éditions).



Les frères Coen comptent parmi les cinéastes les plus inventifs et les plus talentueux d'Hollywood. Ensemble, Joel et Ethan ont réalisé dix-sept films devenus cultes dans le monde entier et reconnaissables à leur humour noir, qui fait le «style Coen». Le journaliste Ian Nathan retrace ici l'ensemble de leur carrière, de leurs débuts avec leur premier film, Sang pour sang, à leur dernier long-métrage en date, Ave César !, en passant bien sûr par les incontournables : Fargo, The Big Lebowski, O'Brother, Ladykillers, Burn After Reading, et tous les autres. Au centre du livre, un dépliant présente leur filmographie sous la forme d'une frise chronologique. Cet ouvrage richement illustré nous entraîne dans les coulisses des différents tournages, au plus près des réalisateurs et de leurs acteurs fétiches.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Adeline Dieudonné et Stéphane De Groodt.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Soit dit en passant", l'autobiographie de Woody Allen qui paraît chez Stock.



Dans « Soit dit en passant », Woody Allen parle de ses premiers mariages, l'un avec un amour de jeunesse, le second avec la merveilleusement drôle Louise Lasser, qu'il continue d'adorer. Il décrit aussi son aventure avec Diane Keaton, qui s'est transformée en l'amitié d'une vie entière. Il revient sur ses relations professionnelles et personnelles avec Mia Farrow, qui ont amené à la réalisation d'un certain nombre de grands classiques, avant d'être suivies par une rupture orageuse dont se sont repus les tabloïds. Il confie qu'il a été le premier surpris quand, à cinquante-six ans, il a entamé une amourette avec Soon-Yi Previn, alors âgée de vingt-et-un ans, qui devait conduire à une grande histoire d'amour, passionnée et retentissante, et à un mariage heureux de plus de vingt ans.

