Entrez sans frapper : Loin des yeux, près du cœur : Le point avec nos artistes sur Auvio

« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Joëlle Scoriels et Gorian Delpâture.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Il a perdu 93% de ses recettes propres en raison des effets de la pandémie. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. Ce vendredi, focus sur les musées et centres culturels.

- Pierre Paquet, directeur des musées de la ville de Liège dont la Boverie. L'expo "Hyperrealism Sculpture" était disponible en visite virtuelle pendant le confinement et elle vient de réouvrir cette semaine et jusqu'au 2 août

- Virginie Cordier, directrice de La Vènerie - Centre Culturel de Watermael-Boitsfort



"Le son des autres" de Laurence Bibot.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Gorian Delpâture et Joëlle Scoriels.



Nouvelle et dernière étape dans notre feuilleton "Love songs" de Jean-Marc Panis, qui passe l'aventure amoureuse sous la loupe des chansons populaires qui l'ont bien analysé.

Cette fois, on s'attaque à un gros morceau : la durée. Ben oui, c'est une chose d'emballer, c'en est une autre de tenir la distance.

Et c'est avec un orfèvre des mélodies et des sentiments que nous allons nous pencher sur cette gageure. C'est Albin de la Simone qui exhume pour nous un monument patrimonial du love : la chanson des vieux amants, de notre inimitable Jacques Brel.

