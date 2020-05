Entrez sans frapper : Loin des yeux, près du coeur : Le point avec nos artistes sur Auvio

Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. Focus ce jeudi sur le théâtre avec Milo Rau et Valérie Bauchau.



Émission à partir de 12h00 en ce jeudi de l'Ascension :



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Il a perdu 93% de ses recettes propres en raison des effets de la pandémie. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. Ce mercredi, focus sur le secteur du théâtre.

On en parle avec :



- Le dramaturge, directeur de théâtre, journaliste et essayiste suisse Milo Rau, qui livrait une carte blanche dans Le Soir le 25 mars dernier. Avant le confinement, il travaillait sur la pièce de théâtre « Antigone en Amazonie » (avec des indigènes et des militant.e.s du mouvement des sans-terre). Depuis le 9 mars, il était en répétition au Brésil. A cause du coronavirus, lui et son équipe ont dû interrompre le projet

- La comédienne belge Valérie Bauchau



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Myriam Leroy et Nicolas Herman.



Toute cette semaine, nous vous proposons le feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis, qui nous replonge dans des grands moments de tourments, de bonheur, ou de solitude, qu'on a tous vécu au fil de ce fleuve non tranquille qu'est l'amour. Aujourd'hui, nous allons évoquer le passage à l'acte, le concret, le sexe.

Et qui d'autre qu'une humoriste pour dédramatiser la chose.

C'est Farah, humoriste donc de son état, qui évoque le coït...

