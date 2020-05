Entrez sans frapper : Peter Falk versus Colombo sur Auvio

Comment l'acteur Peter Falk a créé, puis vécu, avec l'un des plus populaires antihéros de télévision de tous les temps : Columbo ? On en parle avec Pascal Cuissot, le réalisateur du docu. "Peter Falk versus Colombo".



Premier antihéros de l'histoire des séries, Columbo est aussi l'un des rares personnages de télévision à être devenu une icône internationale. Mais si, de 1968 à 2003, plus de deux milliards de téléspectateurs dans le monde ont suivi ses enquêtes sur le petit écran, une infime partie d'entre eux connaît le nom de celui qui l'a incarné. Disparu en 2011, Peter Falk s'est si bien approprié le rôle qu'il en est venu à se confondre avec ce dernier. L'imperméable froissé, il l'a tiré de sa propre penderie, avant de choisir lui-même son véhicule, une vieille Peugeot abandonnée dans un studio par un Français de passage. Et une fois la première saison lancée, en 1971, ce déjà gros fumeur se mettra au cigare mâchonné. Quant à l'irrésistible dissymétrie du regard - la pupille droite fixe semblant confondre le coupable, la gauche plissée en signe de fausse perplexité -, elle procède d'une trouvaille d'acteur pour surmonter un handicap d'abord jugé rédhibitoire par l'un des patrons d'Hollywood : la perte, à 3 ans, d'un œil, remplacé par une prothèse.



