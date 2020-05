Entrez sans frapper : Philippe Labro sur Auvio

« Le coronavirus peut-il guérir l'Amérique du Trumpavirus ? » À quelques mois de l'Élection présidentielle américaine, qui aura lieu le 3 novembre prochain, on parlera avec Philippe Labro, journaliste et homme de médias français qui a suivi de nombreuses campagnes américaines, de la gestion de cette crise sanitaire par Donald Trump. Est-ce que ses propos aberrants comme le fait d'injecter du désinfectant dans le corps pour éliminer le Covid-19 pourraient lui coûter cher ? Est-ce que le coronavirus pourrait être le Vietnam de Donald Trump ?



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

L'Élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre prochain. Le journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias français Philippe Labro a suivi de nombreuses campagnes américaines mais celle de 2020 n'est pas du tout comme les autres. Cette omniprésence de Trump dans les médias depuis le début de cette crise sanitaire empêche le candidat démocrate Joe Biden d'occuper l'espace médiatique. Car Trump dévore tout. Il en fait trop, on l'entend trop, on le voit trop. Mais est-ce que ses propos aberrants comme le fait d'injecter de l'eau de Javel ou du désinfectant dans le corps pour éliminer le Covid-19 pourraient lui coûter cher ? Car aucun président américain avant lui n'avait gouverné par tweets, n'avait proféré autant d'insultes et d'anathèmes, n'avait autant contrevenu à toutes les règles de la décence et de la rationalité, n'avait autant fait preuve de marketing opportuniste. Selon Philippe Labro : "Le Coronavirus pourrait être le Vietnam de Donald Trump"... On en parle avec lui.



