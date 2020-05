Entrez sans frapper : Spéciale Alice au Pays des Merveilles sur Auvio

Roman écrit en 1865 par Lewis Carroll, chef-d'oeuvre incontesté de l'humour absurde et du non-sens, où la vie n'a plus ni queue ni tête... On en parle avec Laurent Bury, traducteur et écrivain français. Il a traduit Alice au Pays des Merveilles en 2009 aux Éditions Le Livre de Poche.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 36.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Alice au Pays des Merveilles, réalisée à l'occasion des 150 ans de sa publication en novembre 2015 ! À cette occasion, 2 beaux livres étaient parus aux Éditions du Chêne et à L'Archipoche. On en parle avec Laurent Bury, traducteur et écrivain français. Il a traduit Alice au Pays des Merveilles en 2009 aux Éditions Le Livre de Poche et aussi une biographie de Lewis Carroll en 1998 pour le centenaire de sa mort : " Morton N. Cohen, Lewis Carroll, une vie, une légende ", aux Éditions Autrement.



Assise au bord de la rivière, Alice s'ennuyait un peu quand soudain, venu de nulle part, surgit un lapin blanc pressé de regagner son terrier. N'hésitant pas à le suivre, Alice pénètre dans un monde de prodiges et de menaces qui n'est autre que le royaume de l'enfance. Et voici le chat de Cheshire à l'étrange sourire, la terrible Reine de Coeur, le Chapelier fou et le Lièvre de Mars, la Fausse Tortue et le Valet-Poisson...



« Les gens que j'aime » de Sébastien Ministru, une chronique autour de la notion d'amitié.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Je ne crois plus aux mots des poèmes" d'Antonin Artaud.

