Entrez sans frapper : Spéciale Alfred Hitchcock sur Auvio

Le maître du suspense, l'inventeur du film d'horreur moderne, celui qui réalisa Fenêtre sur cour, Psychose ou encore Les Oiseaux, disparaissait il y a 40 ans. On en parle avec Dick Tomasovic, notre spécialiste cinéma.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Laurence Bibot et Nicolas Herman.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 35.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Alfred Hitchcock, qui disparaissait il y a 40 ans (le 29 avril dernier). Un beau livre "Alfred Hitchcock : Tous les films" de Paul Duncan est paru chez Taschen en 2019.

On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Découvrez l'inventeur du film d'horreur moderne. Ce guide complet des œuvres de Hitchcock, est un trésor pour les passionnés de cinéma, retraçant l'ensemble de la vie et de la carrière du réalisateur, de ses débuts en 1925 à Complot de famille, son chant du cygne sorti en 1976. À travers des entrées détaillées abordant chacun des 53 films de Hitchcock, ce livre avec reliure en tissu offre des textes passionnants, des photos inédites et une liste illustrée de toutes les célèbres apparitions furtives du maître.



La chronique de Gorian Delpâture : "Les aventures d'Arthur Gordon Pym" d'Edgar Allan Poe, "Le Sphinx des glaces" de Jules Verne et "Les montagnes hallucinées" de Howard Phillips Lovecraft : Trois livres et trois auteurs majeurs curieusement reliés...



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Michel Dufranne et Laurence Bibot.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Je suis verticale" de Sylvia Plath.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper