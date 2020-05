Entrez sans frapper : Spéciale Tony Allen sur Auvio

Le batteur nigérian Tony Allen nous a quittés à l'âge de 79 ans. On en parle avec David Mennessier de Point Culture.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Nicolas Herman et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Le son des autres" de Laurence Bibot.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 33.



Le batteur nigérian Tony Allen nous a quittés à l'âge de 79 ans. Il était l'un des pionniers de l'afrobeat (genre musical qui mélange musique traditionnelle nigériane, jazz et funk) avec son maître et ami Fela Kuti, dont il était le batteur et directeur artistique de 1968 à 1979.

On en parle avec David Mennessier de Point Culture.



La chronique de Josef Schovanec : Fantomas et plus précisément l'inspecteur chargé de le traquer.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Corentin Candi et Nicolas Herman.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Il" de Kamal Zerdoumi.

