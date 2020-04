Entrez sans frapper : Spéciale Jack Kerouac sur Auvio

Focus sur le grand représentant de la Beat Generation, auteur du fameux « Sur la route », considéré comme le manifeste de la Beat Generation, mais aussi Les Clochards célestes, Big Sur ou Le Vagabond solitaire. On en parle avec Jean-François Duval, essayiste suisse spécialiste de la Beat Generation.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Joëlle Scoriels et Guillermo Guiz.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 29.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Jack Kerouac, dont on célébrait les 50 ans de sa disparition en 2019 (le 21 octobre 1969).

On en parle avec Jean-François Duval, critique littéraire, chroniqueur, essayiste suisse, spécialiste de la Beat Generation. Il a publié en 2012 « Kerouac et la Beat Generation : une enquête » (PUF).



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine. Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Tom et Jerry.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Guillermo Guiz et Joëlle Scoriels.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : « Je danserai » de Lucyna Angermann.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper