Entrez sans frapper : Spéciale Robinson Crusoe sur Auvio

En 2019, le roman d'aventures signé Daniel Defoe fêtait les 300 ans de sa toute première publication. Robinson, après avoir fait naufrage, vécut pendant 28 ans sur une île déserte. Durant son séjour, il fit connaissance d'un « sauvage » qu'il nomma Vendredi. Les deux compagnons vécurent ensemble pendant plusieurs années avant de pouvoir quitter l'île. L'histoire s'inspire très librement de la vie du marin écossais Alexandre Selkirk. On en parle avec Baudouin Millet, qui a dirigé l'édition parue pour cet anniversaire à La Pléiade.



Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Le son des autres" de Laurence Bibot.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 28.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Robinson Crusoe, à l'occasion des 300 ans de la première publication en version originale (le 25 avril 1719) du roman d'aventures anglais signé Daniel Defoe.

On en parle avec Baudouin Millet, Maître de Conférences en Études Anglophones à l'Université Lumière Lyon 2, qui a dirigé l'édition parue pour cet anniversaire à La Pléiade.



Nouvelle diffusion du "La La Langue" de Joëlle Scoriels et une chronique spéciale « fils de ».



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : Extrait de « Un visage appuyé contre le monde » d'Hélène Dorion.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper