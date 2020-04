Entrez sans frapper : Cyril Dion sur Auvio

Le militant écologiste et réalisateur du film « Demain » (avec Mélanie Laurent) sera des nôtres pour parler de cette crise que nous vivons qui, selon lui, « montre qu'il faut anticiper les risques climatiques et doit nous pousser à changer au plus vite notre modèle de société, seul moyen d'éviter la catastrophe annoncée ».



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Guillermo Guiz et Adeline Dieudonné.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 24.



L'écrivain, cinéaste et militant écologiste français Cyril Dion. Il a participé à la création du Mouvement Colibris de Pierre Rabhi et co-réalisé avec Mélanie Laurent le documentaire « Demain », César du meilleur film documentaire en 2016 et « Demain... et après », faisant le point sur les réalisations décrites et initiés par le film « Demain ».

Selon lui : "Cette crise montre qu'il faut anticiper les risques climatiques et doit nous pousser à changer au plus vite notre modèle de société, seul moyen d'éviter la catastrophe annoncée."



La chronique de Josef Schovanec : le recueil de nouvelles "L'Enfant de la haute mer" du poète et écrivain franco-uruguayen Jules Supervielle.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Adeline Dieudonné et Guillermo Guiz.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "La peur" de Khalil Gibran.

Émission Entrez sans frapper