Entrez sans frapper : Jean Ziegler sur Auvio

« Le capitalisme a créé un ordre cannibale du monde. »

Dans son ouvrage paru en 2018, "Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin)", le sociologue et altermondialiste suisse dénonce notre système capitaliste insatiable et impitoyable, qui détruit la planète et les hommes, tout en lui reconnaissant par ailleurs sa redoutable efficacité pour le développement économique...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Nicolas Herman et Adeline Dieudonné.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 21.



Nouvelle diffusion de l'interview avec l'homme politique, altermondialiste et sociologue suisse Jean Ziegler pour son livre "Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin)", publié au Seuil en 2018.

Il a été rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde (2000-2008) et est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies depuis 2009.



Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés transcontinentales défient les États et les institutions internationales, piétinent le bien commun, délocalisent leur production où bon leur semble pour maximiser leurs profits, n'hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants esclaves dans les pays du tiers-monde.

Résultat : sous l'empire de ce capitalisme mondialisé, plus d'un milliard d'êtres humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités s'accroissent comme jamais, la planète s'épuise, la déprime s'empare des populations, les replis identitaires s'aggravent sous l'effet de la dictature du marché.

Et c'est avec ce système et l'ordre cannibale qu'il impose au monde que Jean Ziegler propose de rompre, au terme d'un dialogue subtil et engagé avec sa petite-fille.



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine. Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Droopy.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Adeline Dieudonné et Nicolas Herman.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Tomber amoureux cela veut dire..." de Samar Abdel Jaber.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper