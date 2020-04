Entrez sans frapper : Douglas Kennedy sur Auvio

Le capitalisme américain s'effondra-t-il une fois cette pandémie vaincue ? Depuis le Maine où il est confiné, l'écrivain américain sera des nôtres.



Retrouvez « La Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Corentin Candi et Guillermo Guiz.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 19.



L'écrivain américain Douglas Kennedy depuis le Maine, son lieu de confinement, suite à un article paru dans Le Monde le 2 avril dernier dans lequel il explique ce que "le désastre sanitaire et politique en cours aux États-Unis doit à Donald Trump et, avant lui, à quarante ans de conservatisme social et de libéralisme économique".

Son prochain roman "Isabelle, l'après-midi" sortira cet été chez Belfond.



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine. Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Woody Woodpecker.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Guillermo Guiz et Corentin Candi.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Je voudrais pas crever" de Boris Vian.

