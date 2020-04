Entrez sans frapper : Le Bouquin des mots du sexe sur Auvio

Avoir l'abricot en folie, S'astiquer les cuivres façon grand hôtel, Faire partie de la bande à Ripolin, Mettre une fausse barbe... Voici un véritable dictionnaire des mots du sexe, signé Agnès Pierron.



Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 17.



Nouvelle diffusion de l'interview d'Agnès Pierron pour "Le Bouquin des mots du sexe" (Robert Laffont Bouquins). 2 500 entrées et plus de 5 000 expressions, l'ouvrage de référence sur le sujet !



Avoir l'abricot en folie, S'astiquer les cuivres façon grand hôtel, Faire partie de la bande à Ripolin, Mettre une fausse barbe... Autant de métaphores, artisanales, animalières, florales, militaires ou religieuses, qui font, de manière détournée mais toujours évocatrice, toute la sensualité du vocabulaire érotique. Les mots peuvent être à double sens et laisser planer une équivoque souvent savoureuse.

L'auteur de ce Bouquin des mots du sexe montre à la fois la pérennité et l'évolution à travers les âges de certaines de ces images. Ainsi, le célèbre café du pauvre d'Alphonse Boudard rejoint ce que le XVe siècle appelait les pauvretés - les parties dites honteuses. Au XVIe siècle, la pauvreté de Dieu, c'était le sexe de l'homme ou de la femme. Au siècle suivant, faire la pauvreté, c'était coïter.

Tous les styles sont ici représentés, du plus sophistiqué (le manche de corail, le rubis cabochon) au plus argotique (tutoyer le pontife) en passant par des formulations plus mystérieuses encore (prendre les chemins de Fatima, faire le coup du macaron, soutirer une femme au caramel).

On ne saurait mieux démontrer la diversité et l'originalité de ces « mots du sexe », souvent méconnus, toujours drôles, étonnants, aussi inépuisables que l'imagination même des hommes.



« Les gens que j'aime », une chronique autour de la notion d'amitié signée Sébastien Ministru.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : Texte d'ouverture du livre "Crazy Brave" de Joy Harjo.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper