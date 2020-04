Entrez sans frapper : Riad Sattouf sur Auvio

L'auteur des séries BD « L'Arabe du futur » et « Les cahiers d'Esther » sera des nôtres pour parler des enfants et des ados durant le confinement.



Dès 11h30, c'est « Bagarre dans la Discothèque » avec Joëlle Scoriels et Nicolas Herman.



Et dès midi :



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 16.



L'auteur de bande dessinée et réalisateur français Riad Sattouf sera des nôtres pour parler des enfants et des ados durant le confinement.



Riad Sattouf a mis en ligne six pages sans textes ni couleurs de trois de ses bandes dessinées : Les cahiers d'Esther, Pipit Farlouse et L'Arabe du Futur. Ces pages vierges peuvent être téléchargées gratuitement sur https://www.riadsattouf.com/ ou sur son compte twitter. Après quoi, les utilisateurs sont invités à leur donner vie, en les coloriant et/ou en inventant les dialogues. Les productions peuvent être envoyées sur Instagram.com/riadsattouf.

"Les cahiers d'Esther - Tome 5 : Histoires de mes 14 ans" devrait sortir le 11 juin chez Allary Éditions.



"La La Langue" de Joëlle Soriels : Confinement-Finistère-Carême.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Michel Dufranne et Nicolas Herman.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Confinement J16" de Henri De Gerlache.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper