Entrez sans frapper : Spéciale Walden de Henry David Thoreau sur Auvio

Walden ou la vie dans les bois est le chef-d'œuvre du philosophe, naturaliste et poète américain. Il est considéré comme l'ouvrage fondateur du genre littéraire « nature writing ». On en parle avec Brice Matthieussent, qui en a traduit la nouvelle édition parue en 2018.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Laurence Bibot et Éric Russon.



Et dès midi :



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : bonnes nouvelles !



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 13.



Plastic Bertrand nous interprète une version rien que pour nous de "Tout petit la planète".



Nouvelle diffusion de la spéciale Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain avec Brice Matthieussent, qui a traduit "Walden", paru dans une belle édition en novembre 2018 aux éditions Le Mot et le Reste.



En plein XIXe siècle, dans le pays qui est en passe de devenir le plus industrialisé du monde, Thoreau tourne le dos à la civilisation et s'installe seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, dans une cabane qu'il a construite lui-même, au bord de l'étang de Walden, à Concord dans le Massachusetts. Il ne doit plus sa vie qu'au travail de ses mains. Il y restera deux ans, deux mois et deux jours.

Ses références littéraires, ses images, ses injonctions à vivre de façon plus libre et anticonformiste, ses magnifiques pages de descriptions de la nature sauvage ainsi que ses exercices d'introspection en font une œuvre singulière, qui garde aujourd'hui intacte toute sa portée subversive. Considéré comme l'ouvrage fondateur du genre littéraire « nature writing », apprécié par des générations d'écrivains américains, à commencer par certains des représentants de la Beat Generation (Gary Snyder notamment), Walden est aussi à la source de la réflexion écologiste sur l'utilisation des ressources et la préservation des espaces sauvages.



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : « Beautiful Boy » de Tom Barbash (Albin Michel).



New York, 1980. A l'angle de la 72e Rue et de Central Park West, le Dakota Building impose sa silhouette étrange et légendaire. De retour d'une mission humanitaire en Afrique, le jeune Anton Winter y retrouve ses parents et l'appartement familial. Son père, Buddy, animateur vedette de la télévision qui a fui les projecteurs après une dépression nerveuse, lui demande alors de l'aider à relancer sa carrière. Or, dans cet immeuble où l'on croise Mick Jagger, Gore Vidal Lauren Bacall ou Ted Kennedy, vit aussi un certain John Lennon, qui pourrait être utile à Buddy pour reconquérir le coeur du public. Mais à mesure qu'Anton s'investit dans sa mission et se lie d'amitié avec le chanteur, il ne peut que remettre en question l'influence de son père sur ses propres ambitions, tandis qu'un certain Mark David Chapman s'apprête à faire couler le sang...



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Éric Russon et Laurence Bibot.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "La balade à Léna" d'Éric Durnez.

