Entrez sans frapper : Noémie Merlant et Zoé Wittock sur Auvio

Pour le film « Jumbo », l'histoire de Jeanne, une jeune femme qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d'attractions et qui va développer une étrange relation avec Jumbo, la nouvelle attraction du parc...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Corentin Candi et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : lendemain de veille.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 12.



Éric Russon a rencontré la comédienne Noémie Merlant et la réalisatrice Zoé Wittock pour son premier long-métrage "Jumbo".

Le film est disponible en VOD PREMIUM via les plateformes DALTON.be, VOD VOO, LUMIEREFILMS.be, UNIVERSCINE.be et PROXIMUS PICKX VOD.



Jeanne, une jeune femme timide, travaille de nuit dans un parc d'attraction où elle aime flâner en nettoyant les allées. Elle vit seule avec sa mère, l'exubérante et envahissante Margarette et peine à trouver sa place au sein de la société et auprès des hommes. Sa vie s'illumine le jour où le parc acquiert une nouvelle attraction à sensations fortes, l'extraordinaire et majestueux Jumbo. C'est le coup de foudre.



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "Furie" de John Farris (Gallmeister).



Gillian Bellaver, 14 ans, grandit dans l'une des plus riches familles au monde, entourée de musique et de livres. Robin Sandza, lui, a comme père Peter, un tueur professionnel à la solde du gouvernement. Ces adolescents semblent n'avoir rien en commun, d'ailleurs ils ne se connaissent même pas. Pourtant, reliés par une étonnante connection mentale, tous deux possèdent d'effrayants dons psychiques, capables de mettre en danger l'humanité tout entière. Alors que les membres d'une organisation gouvernementale se lancent sur la piste de Gillian et Robin pour découvrir l'origine de leurs mystérieux pouvoirs, Peter Sandza doit utiliser tous ses talents pour protéger les deux adolescents. Et la furie n'épargnera personne.

Publié pour la première fois aux États-Unis en 1976 et porté à l'écran par Brian De Palma en 1978, Furie est un classique intemporel.



Xavier Vanbuggenhout nous parle de l'auteur de bande dessinée américain Chris Ware qui signe la couverture pour le New Yorker de cette semaine sur la crise sanitaire.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Corentin Candi.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Nous dormirons ensemble" de Louis Aragon.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper