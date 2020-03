Entrez sans frapper : Jacques Attali sur Auvio

L'écrivain, économiste et haut fonctionnaire français nous avait alertés sur la possibilité d'une pandémie mondiale incontrôlable, dans son ouvrage intitulé « La crise, et après ? » paru en 2009. On en discutera avec lui ce midi.



Dès 11h30, retrouvez la Bagarre dans la Discothèque » avec Myriam Leroy et Adeline Dieudonné.



Et dès midi :



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : plus les nouvelles sont effrayantes, plus la voix est douce.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 10.



Tout comme Bill Gates, l'écrivain, économiste et haut fonctionnaire français, créateur de Positive Planet (Fondation reconnue d'utilité publique qui vise à promouvoir et créer l'économie positive dans tous les secteurs d'activité) Jacques Attali avait alerté sur une épidémie mondiale. Dans son ouvrage intitulé « La crise, et après ? » paru en 2009, soit juste après la crise bancaire et financière de 2008, il évoque la possibilité d'une « pandémie incontrôlable » et il dit aussi que « des pandémies beaucoup plus sévères [que la grippe H1N1] sont possibles, porteuses de plus terribles menaces encore ». On discutera sur ce que sera notre monde, selon lui, après cette crise sanitaire...



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "La Terre demeure" de George R. Stewart (Fage Éditions).



Une pandémie, d'origine inconnue, décime la majeure partie de la population nord-américaine (et sans doute celle de toute la planète). Ish a survécu, ainsi qu'une poignée d'autres femmes et hommes, au mal mystérieux, alors qu'il se trouvait seul dans les montagnes. Le roman relate sa découverte d'une Amérique où les animaux sont redevenus sauvages et les survivants se terrent ou errent sans but, le regard plein des horreurs qu'ils ont connues. Des parties lyriques constituant des espèces de didascalies, entrecoupent la description des aventures d'Ish : elles évoquent, dans une langue imitant le style biblique mais gorgée d'informations précises, le sort des êtres et des choses qui composent un monde. Que deviendront les voitures ? L'électricité ? Les glorieux ponts que le génie des hommes a bâti au-dessus des gouffres ? Les conduites des égouts ? Les chats, les chiens, les chevaux, les vaches... ? Ish parviendra à fonder une famille, quelques survivants s'agrégeront et formeront une petite communauté, mais cette « Tribu », confrontée à l'après, sera partagée entre la détresse, l'apathie et l'espoir, entre l'exploitation de l'héritage laissé par la civilisation effondrée (ses ressources, règles, croyances etc.) et la nécessité de tout réinventer pour redonner goût et sens à la vie.



"Sa vie par procuration" de Myriam Leroy avec deux séries : The morning show et Succession.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Adeline Dieudonné et Myriam Leroy.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "De tout, il resta trois choses" de Fernando Pessoa.

