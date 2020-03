Entrez sans frapper : Les 35 ans des Griffes de la Nuit sur Auvio

Le film "A Nightmare on Elm Street" (Les Griffes de la nuit) de Wes Craven vient de fêter ses 35 ans. On en parle avec Dick Tomasovic.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Guillermo Guiz et Nicolas Herman.



Et dès midi :



« La vie vue de chez soi » par Laurence Bibot : la surcharge mentale.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 9.



Nouvelle diffusion de notre spéciale sur les 35 ans du film "A Nightmare on Elm Street" (Les Griffes de la nuit) de Wes Craven, avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Nancy, Kris, Quentin, Jesse et Dean habitent Elm Street, au coeur d'une banlieue résidentielle semblable à des milliers d'autres - paisible, proprette et sans histoire... Mais depuis quelques temps, ces cinq jeunes sont hanté, wes craven, s chaque nuit par le même cauchemar oppressant : un homme à la voix caverneuse surgit des ténèbres. Vêtu d'un t-shirt rouge et vert lacéré, il dissimule sous un vieux chapeau son visage atrocement brûlé et défiguré.



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "L'amour aux temps du choléra" de Gabriel Garcia Marquez (Le Livre de Poche).



À la fin du XIXe siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de se marier et de vivre un amour éternel. Durant trois ans ils ne vivent que l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvenal Urbino, un jeune et brillant médecin. Alors Florentino, l'amoureux trahi, se mue en séducteur impénitent et s'efforce de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu'il ne cessera d'aimer, en secret, cinquante années durant. L'auteur de Cent ans de solitude et de Chronique d'une mort annoncée, prix Nobel 1982, donne libre cours à son génie de conteur, à la richesse de son imagination et à l'enchantement baroque de son écriture.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Nicolas Herman et Guillermo Guiz.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Il meurt lentement" de Martha Medeiros.

