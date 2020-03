Entrez sans frapper : Franck Thilliez sur Auvio

Il a publié en 2015 "Pandemia", un livre dans lequel il avait imaginé une épidémie comme celle que l'on vit. Il y décrivait une épidémie de grippe en France qui peu à peu se propageait à l'Europe... Il est notre invité !



Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Roméo Elvis et Joëlle Scoriels.



Et dès midi :



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : Peut-on rire confiné de tout ?



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 6.



L'écrivain français, auteur de romans policiers et de thrillers, également scénariste, Franck Thilliez pour son livre "Pandemia" (Fleuve Noir), dans lequel il avait imaginé une épidémie comme celle que l'on vit. Il y décrivait une épidémie de grippe en France qui peu à peu se propageait à l'Europe.



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine.

Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Betty Boop.



Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Corentin Candi et Joëlle Scoriels.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : « Demain » de Robert Desnos, dans le recueil "État de veille" (1942).

