Entrez sans frapper : Alexandre Labruffe sur Auvio

Le romancier français, attaché culturel à Wuhan en Chine, a vécu de l'intérieur l'apparition de l'épidémie à Wuhan. Il est notre invité ce mardi !



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Myriam Leroy et Benjamin Biolay.



Et dès midi :



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : Famille, je vous aime.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 5.



Avec Hugues Dayez, un mot sur la disparition de deux personnalités du monde culturel : Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, à l'âge de 92 ans. Mais aussi le saxophoniste camerounais Manu Dibango, surnommé « Papy Groove », à l'âgé de 86 ans. Il est quant à lui décédé du Covid-19.



Alexandre Labruffe, attaché culturel à Wuhan en Chine, a vécu de l'intérieur l'apparition de l'épidémie à Wuhan. Il a publié en 2019 son premier roman "Chroniques d'une station-service" (Verticales/Gallimard). Et il est notre invité !



« Je me dis que si la station-service explosait par accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un archéologue découvrait, dans cent ans, sur les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d'athlète, mon crâne atypique, ma gourmette en or, à moitié calcinée, agrégée de pétrole et d'acier, il me déclarerait trésor national et je serais exposé au musée des Arts premiers. »



Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine.

Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Mickey Mouse.



Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Nicolas Herman et Myriam Leroy.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Lorsque viendra le printemps" de Fernando Pessoa.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper