Entrez sans frapper : Boris Cyrulnik sur Auvio

Sur France Inter lundi dernier, le neuropsychiatre français disait ceci : "Après le coronavirus, il y aura des changements profonds, c'est la règle." Comment nos sociétés peuvent faire face à cette crise et devenir résilientes ? Il est notre invité ce jeudi !



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Xavier Vanbuggenhout et Myriam Leroy.



Et dès midi :



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : Rappelle-moi si tu as deux minutes.



Le journal du confinement, une sorte de roman feuilleton sous forme de cadavre exquis, intitulé "L'injuste destin du Pangolin".

Aujourd'hui, un texte de Myriam Leroy.



Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik sera avec nous pour parler de cette crise mondiale et se poser la question du comment nos sociétés peuvent faire face à cette crise et devenir résilientes ?



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "La Peste écarlate" de Jack London.



Un vieillard déambule dans la baie de San Francisco en compagnie de ses petits-enfants. Vêtus de peaux de bêtes, ils chassent pour se nourrir, se réchauffent autour du feu et se protègent des ours ou des loups grâce à l'arc et à la fronde. Nous sommes en 2073. Il y a soixante ans, une terrifiante maladie, la Peste Écarlate, a ravagé l'humanité. Les rares survivants, retournés à l'état de nature, se sont réunis en tribus sans passé ni culture. Le grand-père, ancien professeur, se souvient du monde d'avant l'épidémie : mais comment le raconter à Edwin, Hou-Hou et Bec-de-Lièvre, ces petits sauvages qui ne savent ni lire ni compter ?



Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Myriam Leroy et Xavier Vanbuggenhout.



Nouvelle diffusion de "La La Langue" de Joëlle Scoriels et une chronique spéciale « fils de » et une ode au printemps...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper