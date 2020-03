Nouvel horaire pour le talk-show culturel de Jérôme Colin. Avec en début d'émission, dès 11h30, une nouveauté : Bagarre dans la Discothèque, un jeu musical complétement décalé. Avec aussi de nouveaux chroniqueurs (et il y aura des surprises !). Ensemble, ils explorent tous les pans de la culture belge et internationale sans sacralisation, pour découvrir avec simplicité, passion et humour.

