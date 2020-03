Entrez sans frapper : Diane Ducret sur Auvio

L'autrice des "Femmes de Dictateur" est notre invitée pour son nouveau livre "La Dictatrice".



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Bernard Dobbeleer et Guillermo Guiz.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman.



Nouvelle diffusion du coup de coeur de Gorian Delpâture : "Le prince des marées" de Pat Conroy (Albin Michel).



Au cœur des somptueux paysages maritimes de la Caroline du Sud, cette « histoire d'eau salée, de bateaux et de crevettes, de larmes et de tempêtes » fouille la mémoire d'une famille troublée, dans un Deep South encore marqué par la ségrégation raciale.



Diane Ducret pour son roman "La Dictatrice" (Flammarion).



Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le Vieux Continent. Un sentiment de rejet généralisé, l'impression pour beaucoup d'avoir été débarqués du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. Une femme se lève parmi la foule.

Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henri se saisit d'un pavé et le lance au visage d'un chef d'État. Derrière son regard bleu magnétique, une volonté d'acier, un espoir fou, guérir les hommes de leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où règnent la paix et l'harmonie.

Diane Ducret nous livre une vision infiniment romanesque d'un Occident qui sombre dans le chaos et trouve son nouveau guide en une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée.



Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux...

Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.



Rediffusion de la chronique polar et littérature de genre de Michel Dufranne avec une une thématique "héritage de la violence" :



- Thierry Crouzet, "Mon père, ce tueur", La Manufacture de Livres

- Le premier roman d'Aurélie Champagne, "Zébu Boy", Monsieur Toussaint Louverture

