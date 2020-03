Entrez sans frapper : Marc Cerrone, Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey sur Auvio

Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Xavier Vanbuggenhout et Gorian Delpâture.



Et dès midi : Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout.



Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey pour la nouvelle production de "La Sonnambula" de Vincenzo Bellini, à voir à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège du 13 au 21 mars.



"La Sonnambula" nous fera entrer dans un monde flottant. Est-ce seulement la somnambule qui traverse le ciel sur un fil dans son sommeil ou bien tout le monde est-il en train de rêver ? La mise en scène, mariée à la chorégraphie de Michèle Anne De Mey, évoquera des sensations plus que des situations : l'apesanteur, l'absence de verticalité, le flottement. Les personnages seront doués d'ubiquité, chacun étant interprété simultanément par un chanteur et un danseur. Les caméras dans les cintres renverseront la gravité, transformant les danseurs couchés sur le sol en silhouettes flottantes dans les décors, dans un monde en constantes transformations.



Marc Cerrone pour son nouvel album, "DNA". Il y a plus de 40 ans, Cerrone sortait « Supernature », et donnait naissance à une disco plus synthétique, mutante. Un titre visionnaire, écrit par Lene Lovich, alors en passe de devenir une des icônes de la scène punk et new wave anglaise, qui s’inquiétait déjà du futur de la planète et qui s’est vendu, avec l’album éponyme, à près de 8 millions de copies. Cette année, il dévoile le Supernaturien « The Impact », porté par le discours de Jane Goodall (célèbre éthologue et activiste britannique) qui déplore les effets désastreux de notre civilisation sur la faune et la flore. Un teaser d’un nouvel album portant bien son nom « DNA » - Retour aux sources musicales. Avec un Cerrone à la fois vintage et furieusement contemporain.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : l'intégrale du "87e district" d'Ed McBain (Omnibus). Nées sous la plume d'Ed McBain il y a 64 ans, "Les chroniques du 87e district" sont formées de 53 romans et trois nouvelles. Une œuvre fascinante et intemporelle dans l'univers du roman policier. Cette année, les éditions Omnibus publient une nouvelle édition de l'œuvre d'Ed McBain, à l'occasion des 15 ans de sa mort, enrichies de préfaces érudites de Jacques Baudou.