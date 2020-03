Entrez sans frapper : En direct de la Foire du Livre - Bastien Vivès et Martin Quenehen, Paul Kawczak et la Ministre de l'Éducation, Caroline Désir sur Auvio

Bastien Vivès nous livre son premier thriller « Quatorze Juillet ». Mais aussi un premier roman remarquable : "Ténèbre" de Paul Kawczak. Et un focus sur la lecture à l'école avec la Ministre de l'Éducation, Caroline Désir.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Joëlle Scoriels et Éric Russon.



Et dès midi :



Dans « La La Langue » de Joëlle Scoriels, une chronique autour du livre...



Bastien Vivès et Martin Quenehen pour leur nouvel album « Quatorze Juillet » (Ed. Casterman).



Quand Jimmy, un jeune gendarme, rencontre Vincent, un peintre qui vient de perde sa femme dans un attentat, il décide de les prendre, sa fille Lisa et lui, sous son aile. Mais peut-on sauver les gens malgré eux ? Et dans quelle mesure est-il forcément juste de vouloir jouer les justiciers ?



Paul Kawczak pour son premier roman « Ténèbre » (Ed. La Peuplade).



Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi pour démanteler l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité des étoiles et quelques instruments savants, Pierre Claes a pour mission de matérialiser, à même les terres sauvages, le tracé exact de ce que l'Europe nomme alors le « progrès ». À bord du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve Congo, l'accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur chinois, bourreau spécialisé dans l'art de la découpe humaine. Celui-ci décèle l'avenir en toute chose : Xi Xiao sait quelle œuvre d'abomination est la colonisation, et il sait qu'il aimera le géomètre d'amour. Ténèbre est l'histoire d'une mutilation.



Focus sur la lecture à l'école avec la Ministre de l'Éducation, Caroline Désir.



« Les inconnus connus » d'Éric Russon : La fille qui fait chhhhhhhhh.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper