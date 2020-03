Entrez sans frapper : Bruce Lee et Rage Against the Machine sur Auvio

Du cinéma avec un focus sur Bruce Lee, la plus grande star du cinéma d'arts martiaux. Mais aussi de la musique avec le retour du groupe de rock politisé contemporain, Rage Against the Machine !



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Jacques De Pierpont et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : Liao Yiwu pour son récit (de dissident chinois) "Dans l'empire des ténèbres" (Globe).



L'auteur sera à la Foire du Livre de Burxelles le vendredi 6 et samedi 7 mars.



Fuling (Sichuan), 3 juin 1989. Dans la nuit, en sueur, en transe, inspiré comme un prophète, Liao Yiwu écrit un long poème qu'il intitule « Massacre ». Huit heures plus tard, à Pékin, la révolte des étudiants est matée dans le sang et niée par un long mensonge : il ne s'est rien passé place Tian'anmen..



L'écrivain, journaliste et critique de cinéma français Adrien Gombeaud pour son livre "Bruce Lee, un gladiateur chinois" (Capricci Éditions).

Bruce Lee aurait eu 80 ans cette année.



Au début des années 1970, le monde entier observe, fasciné, un jeune Chinois jongler avec un nunchaku. Le fléau danse autour de son corps à moitié nu, il souffle, pousse des cris féroces, avec au fond du regard une étincelle de folie. Big Boss, La Fureur de vaincre, La Fureur du dragon, Opération Dragon... En quatre films vite moulinés, Bruce Lee impose les arts martiaux au cinéma. À 32 ans seulement, il est à la veille de sa mort.



Des rues du Hong Kong de l'après-guerre à la Californie des sixties, voici le destin fulgurant du plus grand artiste martial de tous les temps, raconté comme un combat.



Rage Against the Machine se reforme après 8 années de pause et entame une tournée en mars.

Qu'en est-il du rock politisé ? On en parle avec Bernard Dobbeleer.



La chanson de Pompon : "Kan Ar Nann" du groupe breton Tri Yann, à propos de Plogoff (lutte anti-nucléaire à la pointe du Raz en Bretagne en 1980).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper