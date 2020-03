Entrez sans frapper : Spéciale Boris Vian sur Auvio

Vian trouvait le sérieux risible et voyait dans le rire une chose sérieuse. On parle du centenaire de la naissance de Boris Vian avec François Roulmann, qui a collaboré à la publication de « Œuvres romanesques complètes I, II » à La Pléiade.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Bernard Dobbeleer et Guillermo Guiz.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le Flipper.



Le lundi 10 mars, ce sera le centenaire de la naissance de Boris Vian. On en parle avec François Roulmann, qui a collaboré avec Christelle Gonzalo à la publication de « Œuvres romanesques complètes I, II » à La Pléiade. Une édition publiée sous la direction de Marc Lapprand.



« Cette édition réunit les romans, les nouvelles et les scénarios de Boris Vian, ainsi qu'un choix de textes brefs qui, bien que non fictionnels (encore que certaines chroniques soient fort «romancées»), éclairent son univers imaginaire. Précisément, à quoi ressemble-t-il, cet univers? À un monde parallèle au nôtre et communiquant avec lui, doté de son langage propre, irréductible aux catégories convenues (fantastique, science-fiction), aussi contrasté que le désert à rayures de L'Automne à Pékin, mais concerté, cohérent, à la fois poétique et réel : «l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Sa réalisation matérielle proprement dite consiste essentiellement en une projection de la réalité en atmosphère biaise et chauffée, sur un plan de référence irrégulièrement ondulé et présentant de la distorsion.» Langage d'ingénieur, mais il cache une définition du récit poétique, au service de thèmes graves - la difficulté d'être, l'usure de toute chose, l'angoisse de la mort - qui chez Vian sont transfigurés par la magie du rêve. »



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et une sélection de livres en mode "Ceci n'est pas H.P. Lovecraft..." :



- Bob Leman, Bienvenue à Sturkeyville, Ed. Scylla

- Gilberto Villarroel, Cochrane vs Cthulhu, Aux Forges de Vulcain

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper