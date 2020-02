Entrez sans frapper : Daniel Pennac sur Auvio

L'auteur de la saga Malaussène revient avec « La loi du rêveur », un nouveau roman qui rend hommage à Federico Fellini et dans lequel il questionne la frontière entre rêve et création littéraire...



Daniel Pennac, l'auteur de la saga Malaussène, pour son roman "La loi du rêveur" (Gallimard).



«L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions Amarcord du fond de notre lit.

- Ah! Non ! Merde !

J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l'assaut pour changer l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est éteinte, je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé.

Ma femme m'a vu mort au pied du lit conjugal.

De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l'avais vécue.»

Daniel Pennac.



