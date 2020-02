Entrez sans frapper : Catherine Deneuve et Juliette Binoche sur Auvio

Elles sont mère et fille dans "La Vérité", le premier film français de Hirokazu Kore-eda, le réalisateur japonais qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 2018 pour « Une Affaire de famille ». Une comédie dramatique familiale sur la difficulté des rapports mère-fille...



Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : Marie Shelley.



Catherine Deneuve et Juliette Binoche pour "La Vérité" de Hirokazu Kore-eda, qui sort le 26/02.

Une interview de Hugues Dayez.



Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d'un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Là où chantent les écrevisses" de Delia Owens (Seuil).



Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. À l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même...



« Là où chantent les écrevisses » est le premier roman de Delia Owens. Phénomène d'édition, ce livre a déjà conquis des millions de lecteurs et poursuit son incroyable destinée dans le monde entier. Une adaptation au cinéma est également en cours.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper