Entrez sans frapper : Souad Massi et Eliette Abécassis sur Auvio

La chanteuse algérienne pour son dernier album "Oumniya" et son concert à Bozar ce samedi. Et l'autrice française Eliette Abécassis pour son nouveau roman "Nos rendez-vous". Une histoire d'amour manquée, un homme et une femme qui passent 30 ans à se manquer...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : sa tête dans les mots fléchés.



La chanteuse algérienne Souad Massi pour son concert ce samedi 15 février à 20h00 à Bozar à Bruxelles, pour présenter son dernier album "Oumniya", sorti en octobre 2019.



La femme de lettres, réalisatrice et scénariste française Eliette Abécassis pour son roman "Nos rendez-vous" (Grasset).



Amélie et Vincent se rencontrent, jeunes, à la Sorbonne à la fin des années 80. Chacun ressent un coup de foudre sans oser l'avouer à l'autre : aucun des deux ne se sent « à la hauteur », aucun ne fait le premier pas, aucun n'a la maturité de saisir son bonheur...

Ils se donnent rendez-vous, la jeune femme est en retard : à quelques minutes près, ce jour-là, ce n'est pas un simple rendez-vous qu'elle rate, c'est sa vie.

Puis la vie prend le dessus, les emporte malgré eux vers des destins qu'ils ne maîtrisent plus, leur fait prendre des bifurcations comme on emprunte des portes, puis des couloirs, de dix ans, de vingt ans, de trente ans...

On suit en parallèle la trajectoire intime et professionnelle d'Amélie et de Vincent, et chaque fois que les hasards de l'existence les remettent en présence, ce n'est pas « le bon moment.



La chanson de Pompon : "Mourir d'aimer" de Charles Aznavour.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper